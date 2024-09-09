Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın yürek yakan anlarını arkadaşı paylaştı

09 Eylül 2024 00:36 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 00:49

Tunceli'de askeri aracın kaza yapmasıyla şehadet haberi gelen Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın videosunu arkadaşları paylaştı. İki sene önce göreve başladığı öğrenilen şehidimizin acı haberi ailesine verildi. Yakın arkadaşları da evinin önüne akın etti.

Türkiye'ye bugün şehit ateşi düştü. Göreve giden askerler Tunceli Ovacık'ta askeri aracın devrilmesiyle kaza geçirdi. İki askerimiz olay yerinde bir askerimiz ise kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Bir askerimizin ise yaralı halde tedavisi sürüyor. Şehitlerimizden birinin Osmaniye'den olduğu öğrenildi. Baba ocağına Türk bayrağı asılırken yakınları evine akın etti.

ŞEHİT AYKANAT'IN ARKADAŞLARI PAYLAŞTI

Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın arkadaşı doğum gününde gönderdiği duygulandıran videosunu paylaştı. Şehidin bir devre arkadaşına doğum gününde kendisini çekip klip yapıp gönderdiği video yayımlandı Videoda Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın arkadaşının doğum gününü kutladığı anlar hatıra bıraktı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde yaşayan ailesine oğullarının şehit olduğu haberi yetkililerce verildi. Bekar olan şehidin 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.