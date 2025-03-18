Şehitleri anma gününde Türk bayrağını hedef aldı! Çirkin saldırı kamerada

Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde İzmir'de bir lokantada asılı Türk bayrağına çirkin saldırı yapıldı. Saldırganın bir an önce yakalanması için harekete geçildi.