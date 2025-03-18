Şehitleri anma gününde Türk bayrağını hedef aldı! Çirkin saldırı kamerada

İstanbul
Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde İzmir'de bir lokantada asılı Türk bayrağına çirkin saldırı yapıldı. Saldırganın bir an önce yakalanması için harekete geçildi.
İzmir'de Tire İpekçiler Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantada asılı Türk bayrağına çirkin saldırı yapıldı. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde meydana gelen saldırı güvenlik kameralarına yakalandı ve yoğun tepki aldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın yürüdüğü, ardından lokantada asılı olan Türk bayrağını çekip kopartarak indirdiği anlar yer aldı.
18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nde yaşanan ve tepki çeken görüntülerin yayınlanmasının ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.