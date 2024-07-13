SON DAKİKA I Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak! 11 terörist öldürüldü

13 Temmuz 2024 11:53 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 12:06

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleye tam gaz devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!

"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR SÜRECEK!"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürecek!"