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Şehrin göbeğinde mide bulandıran anlar! Süs havuzuna tuvaletini yaptı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Kasım 2024 09:24 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:36
Şehrin göbeğinde mide bulandıran anlar! Süs havuzuna tuvaletini yaptı

Bartın'da bir kişi, yüzlerce vatandaşa aldırış dahi etmeden süs havuzuna tuvaletini yaptı. Vatandaşlar gördüğü manzara ile şaşkına dönerken, olay anı da cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından belediye havuzda temizlik çalışması başlattı.

Bartın'ın merkezindeki Havuzbaşı mevkisinde kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Bir kişinin süs havuzuna tuvaletini yaptığını gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Şehrin en işlek bölgelerinden biri olan meydanda iğrenç anlara şahit olanlar ise hemen cep telefonuna sarıldı. Vatandaşlar mide bulandıran anları saniye saniye kaydetti. Şahsın tuvaletini yapmasının ardından kıyafetlerini çıkarıp havuzda yıkadığı da belirtildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından belediye ekipleri havuzda temizlik çalışması başlattı.

Şehrin göbeğinde mide bulandıran anlar! Süs havuzuna tuvaletini yaptı - 1. Resim

HAVUZDA TEMİZLİK BAŞLADI 

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser, vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ve havuz görevlilerini olay yerine yönlendirerek, inceleme yapmasını istediğini söyledi. Keser, şahsın kimliği ve amacının belirlenmesi yönünde araştırma başlattıklarını belirtirken, havuzun da temizlenmesi için çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Olayın ardından ise havuz görevlileri tarafından akşam saatlerinde havuzdaki su boşaltılırken, gün içerisinde ise temizleme çalışmasının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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