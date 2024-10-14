Şehrin göbeğinde palalı kavga! Korku dolu anlar kamerada

14 Ekim 2024 01:54 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 01:55

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında palalı kavga çıktı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kavga edenlerden birinin çıkardığı palayı sallayarak tartıştığı kişinin üzerine yürüdüğü görüldü. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Damat katliam yaptı! Kayınvalidesini, baldızını, kayınpederini ve eşini bıçakladı: 2 ölü

Damat katliam yaptı! Kayınvalidesini, baldızını, kayınpederini ve eşini bıçakladı: 2 ölü

Türkiye'de son günlerde saldırı​ olayları bitmek bilmiyor. Bu kez tatil bölgesi olan Muğla'nın Marmaris​ ilçesinde palalı dehşeti meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte kavga​ çıktı. Gürültüyü duyarak pencereye çıkan vatandaşlar, elinde kılıca benzer palayı tartıştığı kişiye sallayan şahısla karşılaştılar.

Kavga anları anbean vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, görüntülerde bir erkek şahsın elindeki palayı sallayarak tartıştığı kişinin üzerine yürümesi ve tanıdıklarının araya girmesi ile sakinleştirilen şahsın arabasının bagajındaki eşyaları indirip tekrar yükledikten sonra yoluna devam ettiği görüldü.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Tartışmaya dahil olan kişilerin ve çevredekilerin olayı polise bildirmediği bilgisi edinilirken, sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet güçlerinin harekete geçtiği öğrenildi.

Kimsenin yaralanmadığı, sokak ortasındaki palalı ağız kavgası konusu ile ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.