Şehrin göbeğinde 'utandıran' görüntü: Envaiçeşit atık var

03 Temmuz 2024 12:56 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 12:56

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sanayi Mahallesi'ndeki bazı alanların boş olduğunu fırsat bilen hurdacılar kamyonlarla çöp bırakıyor. Atıklardaki demirleri çıkarabilmek için ise yangın çıkarıyorlar.

Şehrin merkezinde bulunan bu çöpler hem görsel kirlilik oluşturuyor hem de çevre sağlığını tehdit ediyor. Yetkililere defalarca şikayette bulunduklarını ifade eden vatandaşlar, bu konunun çözüme kavuşmasını istiyor.

"ÇÖZÜM BULUNAMIYOR"

Sanayi Mahallesi'nde esnaflık yaptığını söyleyen Levent Aykut Yıldız, "Uzun yıllardır hurdacılar çöpleri bu bölgeye atıyor. Daha önce belediyeye şikayette bulunduk ama çözüm bulunamıyor. Eğer belediye bu işi çözemiyorsa Valiliğin el atmasını istiyoruz. Bakanlıktaki yetkili kişilerin sanayi bölgesindeki çöp yığınına çözüm bulmasını istiyoruz. Dönem dönem temizleniyor ama yine bölge çöplüğe dönüyor. Anayollara da çöp bırakıyorlar" dedi.

"BURAYI ÇÖP SAHASI ZANNEDİP ÇÖPÜNÜ BIRAKANLARDA OLUYOR"

Yıldız, boş alanların hurdacıların uğrak noktası haline geldiğini ifade ederek, "Para etmeyen hurda parçalarını buraya atıyorlar. Burayı çöp sahası zannedip çöpünü bırakanlarda oluyor. Hurdaları almak için ateş yakıyorlar ve yangın çıkarıyorlar. İtfaiye yangını söndürüyor ama soruna çözüm bulunamıyor. İnşallah kimsenin canı yanmadan, can ve mal kaybına yol açmadan soruna çözüm bulunur" diye konuştu.