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Şehrin merkezinde motosiklet yarışı! Trafikten men edildiler

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Eylül 2024 01:08 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 01:12

Kayseri'de motosikletlerle yarış yapan şahıslar trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Sürücülerine para cezası uygulanırken motosikletler trafikten men edildi. O anlar da kameralara yansıdı.

Kayseri​'nin Alsancak Mahallesi'nde motosikletlerle yarış​ yapıldığı bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera ve saha inceleme çalışmaları neticesinde şahıslar motorları ile birlikte tespit edildi.

CEZADAN KURTULAMADILAR

Ekiplerce; yarış yapan şahıslara toplam 65 bin 539 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca motosikletleri trafikten men edilerek otoparka çekildi.

İl Emniyet müdürlüğünce yapılan açıklamada; "Trafiği tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz aralıksız devam etmektedir" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aslı27 Eylül 2024 01:15

Bu kadar risk almaya gerek yok ya, hayat çok değerli bence

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