Şehrin merkezinde motosiklet yarışı! Trafikten men edildiler
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Eylül 2024 01:08 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 01:12
Kayseri'de motosikletlerle yarış yapan şahıslar trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Sürücülerine para cezası uygulanırken motosikletler trafikten men edildi. O anlar da kameralara yansıdı.
Kayseri'nin Alsancak Mahallesi'nde motosikletlerle yarış yapıldığı bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera ve saha inceleme çalışmaları neticesinde şahıslar motorları ile birlikte tespit edildi.
CEZADAN KURTULAMADILAR
Ekiplerce; yarış yapan şahıslara toplam 65 bin 539 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca motosikletleri trafikten men edilerek otoparka çekildi.
İl Emniyet müdürlüğünce yapılan açıklamada; "Trafiği tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz aralıksız devam etmektedir" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu kadar risk almaya gerek yok ya, hayat çok değerli bence