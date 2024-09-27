Şehrin merkezinde motosiklet yarışı! Trafikten men edildiler

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

27 Eylül 2024 01:08 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 01:12

Kayseri'de motosikletlerle yarış yapan şahıslar trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Sürücülerine para cezası uygulanırken motosikletler trafikten men edildi. O anlar da kameralara yansıdı.

Kayseri​'nin Alsancak Mahallesi'nde motosikletlerle yarış​ yapıldığı bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera ve saha inceleme çalışmaları neticesinde şahıslar motorları ile birlikte tespit edildi. CEZADAN KURTULAMADILAR Ekiplerce; yarış yapan şahıslara toplam 65 bin 539 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca motosikletleri trafikten men edilerek otoparka çekildi. İl Emniyet müdürlüğünce yapılan açıklamada; "Trafiği tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz aralıksız devam etmektedir" denildi. İlgili Haberler Sakarya'da kan donduran vahşet kamerada! Önce bacağına sonra kafasına sıktı Trafikte polise çarpıp kaçtı! Yakalanan alkollü sürücü ekiplere saldırdı