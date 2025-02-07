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 | Murat Makas

Şehrin ortasında kıyasıya yarış! Polis araçlara ceza yağdırdı

Erzurum'da kent merkezinde araba yarışı yapan bir grup genç polis tarafından tespit edildi. İncelemeler sonucu 41 bin 326 TL cezai işlem uygulandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 16:55

Erzurum’da bir grup gencin kent merkezinde yaptığı otomobil yarışı sonrası polis harekete geçti.

Sosyal medya platformu üzerinde "Erzurum'da trafiğe açık yolda yarış yapanlar görenleri şoke etti" şeklindeki paylaşımın ardından yapılan incelemelerde söz konusu şahıslar ve araçlar tespit edildi. Şahıslardan A.D.'ye 2918 sayılı K.T.K.'nın 47/1d 'trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak', 73/a 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak tedbirsiz, saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek' maddelerinden, diğer aracın sürücüsü E.T.'ye 47/1d,73/a ve 36/3-a 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' maddelerince toplam 41 bin 326 TL cezai işlem uygulandı.

Şahıslar TCK 179/2 maddesinden işlem uygulanmak üzere Gölbaşı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
 

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