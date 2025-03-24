Şehzadebaşı Camii’nde tarihi mezarlar talan edildi! Vali Gül'den Saraçhane protestolarına sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) operasyonları protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde, Şehzadebaşı Camii’nde bulunan tarihi mezarlara zarar verildiği görüntüleri sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Gül, “Kutsallarımıza saldıran bu provokatörlere gereken ceza verilecek” diyerek hem kamu düzenini bozanlara hem de destekçilerine net mesaj gönderdi.

İstanbul’da İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteriler düzenleyen grupların, Şehzadebaşı Camii'nde bulunan tarihi mezarlara zarar verdiği ortaya çıktı. Tepki çeken olay sonrası İstanbul Valisi Davut Gül, kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu.

"ALÇAKÇA PROVOKASYON"

Vali Gül, polisin Saraçhane'de günlerdir büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, taş ve havai fişeklerle saldıran kişilerin tespit edilip haklarında işlem başlatıldığını söyledi. Cami ve mezarlıklara zarar vermeyi “alçakça bir provokasyon” olarak nitelendiren Gül, bu eylemleri yapanların gereken cezayı alacaklarını ifade etti. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Vali Gül, izinsiz eylemlerden ve şüpheli gruplardan uzak durulması uyarısında bulundu.

https://x.com/gul_davut/status/1903958445851635788