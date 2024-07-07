Sel Erzurum Muş Erzincan Ardahan ve Kars’ı vurdu: Ölü ve yaralılar var!

07 Temmuz 2024 19:55 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 20:00

Sel Erzurum, Muş, Erzincan, Ardahan ve Kars’ı vurdu. Erzurum'da öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu taşkınlara sebep oldu. Meteoroloji, Erzurum ve çevresi için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapmıştı. Öğleden sonra etkili olmaya başlayan yağış bazı ilçelerde derelerin taşmasına ve sele neden oldu. Erzurum'un Tekman ilçesi de yoğun yağıştan etkilendi. Mollamehmet, İncesu, Karlıca, Turnagöl ve Işıklar mahallelerinde sağanak yağmur ve dolu hayatı felç etti. Bazı yerleşim alanları ve tarım sahalarında su baskını yaşadı. Jandarma ve AFAD ekipleri hasar tespiti için yerleşim alanlarını inceledi.

BÖLGENİN ÜZÜM DEPOSUNU SEL VURDU

Erzincan'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan sağanak yağış beraberinde doluyu getirdi. Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaklaşık yarım saat yağan dolu bazı köylerde zarara yol açtı.

Erzincan’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzincan’da yağan dolu bazı köyleri beyaza adeta bürüdü. Bir anda bastıran ve yarım saat boyunca yağan dolu köylülere zor anlar yaşattı. Erzincan’ın bazı köylerinde dolu yağışı sonrasında ağaçların ve ekili arazilerin hasat zamanına çok az bir süre kala zarara uğradığı görüldü.

Yağışın durmasıyla köyde hayat yeniden normale dönerken meydana gelen zarar ise köylünün tarlasına gitmesiyle anlaşıldı. Yağış sonrası üzerinden zaman geçmesine rağmen bazı bölgelerde bir arada duran dolu tanelerinin de erimediği görüldü. Üzümlü ilçesinde de ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine ve meyve ağaçlarına zarar verdi. Üzümlü İlçesi'ne bağlı Bayırbağ, Karakaya, Pişkidağ köyü'ne yağan ceviz büyüklüğündeki doludan ekili araziler ve üzüm bağları etkilendi.

KARS’TA SEL: EV VE AHIRLARI SU BASTI

Kars’ın Digor ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı. Kars’ın Digor ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu sele neden oldu. Sel nedeniyle ilçeye bağlı Şatıroğlu köyünde bazı ev ve ahırlar ile tarlarda hasar meydana geldi. Köylüler tarafından yetkililere bilgi verildi. Ekipler köylerde oluşan hasarın tespit edilmesi için çalışma başlattı.

SAĞANAK NEDENİYLE EKİLİ ARAZİLER ZARAR GÖRDÜ

Ardahan'da sağanak nedeniyle yollar ve ekili alanları su bastı. Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Bağdeşen köyünde derelerin taşması sonucu su altında kalan yollarda hasar oluştu, ekili araziler zarar gördü. Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bağdeşen köyü mevkisinde de su taşkınları oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın ardından ekipler köyde çalışma başlattı.

MALAZGİRT’TE 20 YAŞINDAKİ KIZ ÖLDÜ

Alparslandiyari.com’da yer alan habere göre, Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde meydana gelen sel felaketi, 20 yaşındaki Nazar Karataş'ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Köy halkından edinilen bilgiye göre, önce dolu ile başlayan yağış ardından yerini kuvvetli sağanak yağışa bıraktı. Yüksek kesimden gelen yağmur suyu 20 yaşındaki Nazar Karataş'ı 600 metre sürükledi. Karataş’ın vefat ettiği öğrenildi.

Bölgede meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin, selin vurduğu yerlerde teyakkuzda olduğu belirtildi.