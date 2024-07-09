Sel sularına kapılan minibüs devrildi: 3 yaralı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 04:32 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 04:34
Van'ın Özalp ilçesinde sel sularına kapılarak devrilen minibüste bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
Van'ın Özalp ilçesinde akşam 23.55 sularında Özalp-Van karayolu üzerinde bulunan Boyaldı Mahallesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.
İbrahim Torun yönetimindeki minibüs sel sularına kapılarak yoldan çıkıp devrildi. Minibüste bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı