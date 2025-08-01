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 | Selahattin Demirel

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Şamil Tayyar'dan bomba Abdullah Öcalan iddiası: Yarın da olabilir, 3 gün sonra da

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Terörsüz Türkiye sürecinde serbest kalma ihtimaliyle ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında Gazeteci Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak bir yorum geldi. Tayyar, Demirtaş'ın tahliyesi için bir yasal düzenleme gerekmediğini belirterek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Demirtaş hakkındaki görüşünü paylaştı.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 22:22

'de yarım asıra yakındır yaptığı kanlı eylemlerle binlerce insan hayatına mal olan örgütü 'nın silah bırakma sürecine geçildikten sonra gözler Meclis çatısı altında başlayacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda. Partiler, komisyonda görev alacak üyelerini bildirirken çalışmalarda hangi konuların gündeme geleceği de merak ediliyor.

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Şamil Tayyar'dan bomba Abdullah Öcalan iddiası: Yarın da olabilir, 3 gün sonra da

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında konuyla ilgili AK Parti eski Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak açıklama ve yorumlar geldi. Tayyar, süreçle ilgili 6-7 Ekim 2014'teki Kobani Olayları'ndaki rolü nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı 'ın tahliye edilmesi ihtimaliyle ilgili konuştu.

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Şamil Tayyar'dan bomba Abdullah Öcalan iddiası: Yarın da olabilir, 3 gün sonra da

"ERTESİ GÜN DE BIRAKILABİLİR, 3 GÜN SONRA DA"

Tayyar "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi arzu ediliyorsa bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yok aslında? Ertesi gün de bırakılabilir, 3 gün sonra da." diyerek "Bunun siyasi bir tercih olduğunu, bunda Öcalan'ın da negatif etkisinin olduğunu düşünüyorum." dedi.

"ÖCALAN DEMİRTAŞ'A ŞAŞI BAKIYOR, DEM PARTİ'YE TALİMAT VERDİ"

Tayyar, sözlerinin devamında ses getirecek bir yorumda bulunarak "Öcalan'ın Demirtaş'a şaşı baktığını, DEM Heyeti'nin mümkün olduğunca ondan uzak kalması talimatı verdiğini, ilişkilerin çok arzu edilecek şekilde gelişmediğini görüyoruz. Tutanaklardan edindiğimiz intiba da o." ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Şamil Tayyar'dan bomba Abdullah Öcalan iddiası: Yarın da olabilir, 3 gün sonra da

"DEMİRTAŞ'IN KÜRT SEÇMEN ÜZERİNDE ÇOK CİDDİ AĞIRLIĞI VAR"

"Demirtaş'ın Kürt seçmen üzerinde çok ciddi bir ağırlığı var." diyen Tayyar "Bu potansiyelin kontrol dışı gelişmelere yol açabileceği kaygısıyla 'ın, onun bir aktör olarak sahaya çıkmasından çok hoşnut kalmadığını görüyoruz. Bunun çok doğru olmadığı kanaatindeyim." sözleriyle yorumunu paylaştı.

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#türkiye
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