Selçuk Bayraktar'dan ROKETSAN personeli Kadir Eren Öter için başsağlığı mesajı

02 Ağustos 2024 17:11 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:30

Selçuk Bayraktar duyurdu! Bayraktar KALKAN DİHA, 40. testini de başarıyla tamamladı

Selçuk Bayraktar duyurdu! Bayraktar KALKAN DİHA, 40. testini de başarıyla tamamladı

Türk savunma sanayisine büyük katkı yapan ROKETSAN şirketi bünyesindeki itfaiye biriminde görev yapan Kadir Eren Öter'den acı haber geldi. Geçtiğimiz gün test merkezinin yakınlarında meydana gelen yangına müdahale ettiği sırada uçurumdan düşen Eren Öter'in hayatını kaybettiği bildirildi.

KADİR EREN ÖTER UÇURUMDAN DÜŞMÜŞTÜ

Dün Sinop’ta yapılan füze testi sırasında atış sahasının dışında otluk alanda meydana gelen yangına müdahale eden 22 yaşındaki İtfaiye Eri Kadir Eren Öter, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Roketsan personeli olan Kadir Eren Öter’in yangın sonrasında saat 14.00’te hemen Adabaşı Sis Düdüğü mevkisindeki alana giderek çalışmalara destek verdiği sırasında yoğun dumanın içinde uçurumu fark etmeyerek düştüğü öğrenildi.

Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine AFAD ekiplerinin yanı sıra denizden botlar, havadan AB412 helikopteri ile Sahil Güvenlik, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait AS532 Cougar Arama Kurtarma helikopteri, Sinop Belediyesi İtfaiyesi ile Deniz Polisi de katıldı.

İtfaiyeci Kadir Eren Öter’in cansız bedeni bu sabah saat 07.30’da kayalık bölgede bulundu. Daha sonra denizdeki Sahil Güvenlik botuna taşınan genç itfaiye eri Sinop Limanı’na getirildi.

Baykar lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı gönderdi. Selçuk Bayraktar şu açıklamayı yaptı:

Atış testi faaliyetleri sırasında görevi başında şehit olan Roketsan’ın değerli çalışanlarından Kadir Eren Öter’e Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.