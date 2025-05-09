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 | Murat Makas

Selçuk Bayraktar'dan sonra bu kez Güler Sabancı uyardı: Yapay zeka ile dolandırıyorlar

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın yüzünü ve sesini kullanan yapay zeka dolandırıcıları bu defa da Güler Sabancı’yı hedef aldı. Kişisel bilgilerinin kullandığını belirten Güler Sabancı sosyal medyadan açıklama yaptı.

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Selçuk Bayraktar'dan sonra bu kez Güler Sabancı uyardı: Yapay zeka ile dolandırıyorlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 10:07

Yapay zeka ile dolandırıcılık yapan sahtekarlar Selçuk Bayraktar’dan sonra bu kez Güler Sabancı'nın kişisel bilgilerini kullandı. Sabancı ailesinin tanınan ismi Güler Sabancı dolandırıcılara karşı sosyal medyadan uyardı. Hisse yatırım tavsiyesi verdiği videolar ve görseller oluşturan dolandırıcılar bu yolla çok sayıda vatandaşı da tuzaklarına düşürmüştü.

Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı dolandırıcıların bu yöntemi ile ilgili resmi sosyal medya hesabından bir uyarı mesajı yayınladı.

Selçuk Bayraktar'dan sonra bu kez Güler Sabancı uyardı: Yapay zeka ile dolandırıyorlar

GÜLER SABANCI UYARDI

Sabancı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Değerli Kamuoyu, son dönemde, kişisel verilerim (ad, soyad, fotoğraf, video görüntüleri vb.) ve YK başkanlığı yapmış olduğum Sabancı Holding'in resmi bilgileri (marka, logo vb.) izinsiz bir şekilde kullanılarak, yapay zekâ ve benzeri teknolojilerle sahte videolar ve içerikler üretilmektedir. Bu içerikler, "yatırım tavsiyesi", "özel fırsat", "teklif" gibi yanıltıcı başlıklar altında, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, e-posta gibi dijital platformlar üzerinden dolandırıcılık yapmak amacıyla paylaşılmaktadır.

Selçuk Bayraktar'dan sonra bu kez Güler Sabancı uyardı: Yapay zeka ile dolandırıyorlar

Bu tür yanıltıcı ve sahte içeriklere kesinlikle itibar etmemenizi, yalnızca onaylı şahsi resmi hesaplarımda yer alan içerikleri dikkate almanızı rica ederim. Lütfen bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun, şüpheli içeriklerde resmi kaynakları kontrol edin ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın

Selçuk Bayraktar'dan sonra bu kez Güler Sabancı uyardı: Yapay zeka ile dolandırıyorlar

Bu tür içeriklere karşı yasal süreçlerin başlatıldığını ve kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarım.
Saygılarımla"

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