30 Nisan 2024 19:37 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 19:40
Selçuk Tepeli sağlık sebebi nedeniyle bu akşam ekranda olmayacak
FOX Ana Haber'in tanıdık yüzü Selçuk Tepeli'nin beklenmedik bir şekilde bu akşam ekranlarda olmaması izleyicileri endişelendirdi. Peki, neden yok? Ne zaman dönecek?
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
FOX Ana Haber'in sevilen sunucusu Selçuk Tepeli, beklenmedik bir şekilde bu akşam ekranlarda olmayacak. Tepeli'nin sağlık durumu izleyicileri meraklandırdı ve yerine kimin geçeceği sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...
FOX Ana Haber'in tanıdık yüzü Selçuk Tepeli'nin bu akşamki yayında yer almayacağı duyuruldu.
Tepeli'nin sağlık sebebiyle ekranlarda olmadığı belirtildi, kesin dönüş tarihi netleştirilmedi.
Selçuk Tepeli'nin yerine bu akşamki ana haber bültenini Burak Birsen sunacak.
FOX Ana Haber ekibi ve izleyiciler, Tepeli'nin sağlığına kavuşup ekranlara dönmesini sabırsızlıkla bekliyor.
Kaynak: TGRT Haber