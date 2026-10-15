Selde aracı zarar görenler dikkat! Kasko tazminatı için şartlar belli oldu: Bunu sakın yapmayın

''SORUMLU KİŞİYE KARŞI TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR''

Eksik ödeme veya ret halinde hangi hukuki yollara başvurulabilir?

Av. Yasemin Bal: ''Sigorta şirketinin sel veya su baskını nedeniyle meydana gelen araç hasarına ilişkin talebi reddetmesi ya da eksik ödeme yapması halinde, öncelikle talebin sigorta şirketine mi, zarardan sorumlu üçüncü kişiye mi yoksa ilgili kamu idaresine mi yöneltildiğine göre belirlenmelidir.

Kasko sigortasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle sigorta şirketine yazılı başvuru yapılarak ret veya eksik ödeme gerekçesi, ekspertiz raporu, aracın rayiç değerine ilişkin değerlendirme, sovtaj hesabı ve ödeme tutarının nasıl belirlendiği sorulmalıdır. Sigorta şirketinin talebi karşılamaması veya uyuşmazlığın devam etmesi halinde, şirketin Sigorta Tahkim Sistemi'ne üyeliği ve başvurunun diğer koşulları değerlendirilerek Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurulabilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu, yalnızca kasko sigortası bulunan araç sahiplerinin başvurabileceği bir merci değildir; zorunlu trafik sigortası gibi sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda da ilgili şartlarla başvuru yapılabilir.''