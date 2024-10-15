Semih Çelik'in öldürdüğü Ayşenur Halil'in babası ilk kez konuştu! 'O güne kadar hiç duymamıştık'

15 Ekim 2024 19:04 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 19:10

İstanbul Fatih'te İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından korkunç şekilde öldürüldü. Türkiye'nin haftalardır konuştuğu vahşetle ilgili Ayşenur Halil'in babası ilk kez konuştu. Katili daha önce tanımadığını ifade eden acılı baba, cinayeti emniyete çağrıldığında öğrendiğini söyledi.

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Türkiye geçtiğimiz hafta yaşanan 'sur cinayeti' ile çalkalandı. İstanbul'un Fatih​ ilçesinde Semih Çelik​ isimli bir zanlı, önce evine çağırdığı Ayşenur Halil​'i, ardından Edirne​ surlarına davet ettiği İkbal Uzuner​'i vahşice katletti. Çelik, Uzuner'i surlarda parçalayarak korkunç bir cinayete imza atarken Türkiye'yi dehşete düşüren bu olayda yeni demeçler de gelmeye başladı.

AYŞENUR HALİL​'İN BABASI İLK KEZ KONUŞTU!

Katilin İkbal'den önce öldürdüğü Ayşenur Halil'in babası ilk kez konuştu. Olay gününü anlatan acılı baba Semih Çelik​ isimli katilin adını daha önce hiç duymadığını belirtti.

'OKULA GİDİYOR SANDIK'

Emniyete çağırıldıktan sonra gerçeği öğrendiğini belirten Ayşenur'un babası, "Semih'in ismini o güne kadar hiç duymamıştım. Ben hiç tanımıyorum Semih’i. Okulda zannediyorduk. Kızım evden, 'Okula gidiyorum diye çıkmıştı. Neler olduğunu polisin, 'Emniyete gelmeniz gerekiyor' dediğinde öğrendik" dedi.