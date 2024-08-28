Senem Kıvrık vahşice katledilmişti! Cinayetle ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı

28 Ağustos 2024 09:51 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:05

Muğla'da meydana gelen dehşete düşüren olayda 40 yaşındaki Senem Kıvrık, kendisine şiddet uygulayan eşi Muhittin Kıvrık, hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Çift daha sonra konuşmak için buluştu. Konuşma sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Senem Kıvrık, araçtan inip kaçmak istedi. Eşi de sopayı peşinden koşarak genç kadının başına vurarak yaralayıp bıçakladı. Cani eş kaçarken Senem Kıvrık hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Jandarma ve polis ekipleri, saldırganı yakalamak için bölgeyi abluka altına aldı. Kıvrık, ekiplerin çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Cinayette kullandığı bıçak da ekipler tarafından ele geçirildi. Senem'i öldüren cani koca Muhittin Kıvrık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, öldürülen Senem Kıvrık'ın ailesinin karşı çıkmasına rağmen lise yıllarında aşık olduğu Muhittin Kıvrık ile kaçarak evlendiği öğrenildi.

KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Senem Kıvrık cinayetiyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Katil koca Muhittin Kıvrık’ın, cinayetten önce internetten çakı ve bıçak araştırması yaptığı öğrenildi. Ayrıca cinayetten sonra "eşimin kusurlu olması için ne yapmalıyım” şeklinde arama yaptığı tespit edildi.

CANİ KOCA CİNAYET ANINI ANLATTI

Katil koca ilk ifadesinde cinayet anını şu sözlerle anlattı;

"Eşim Senem Kıvrık ile son 3 aydır evliliğimizde sorunlar vardı. Medenice ayrılmak istediğini söyledi, ben ise ayrılmak istemiyordum. Olay günü evde canım sıkılır diye arabada oturuyordum, bir de baktım ki Senem yoldan geçiyor. Beni gördü durdu, bunun üzerine konuşmaya başladık. Yaklaşık 3-4 dakika kendisiyle konuştuk. Bu sırada kendisi sürekli bana hakaret ederek ‘git, gelme’ diyordu, bana ‘seni aldattım’ dedi."

"Bu sözlerle beni çok tahrik etti, ben ‘Seni aldattım’ demesi üzerine kendimi kaybettim. Kendisiyle itişip kakıştık bu esnada yere düşerek kafasını kaldırıma vurdu. Senem benim üzerime geldi, bu yüzden kendisini ittirdim. Bana ‘seni öldüreceğim’ dedi ve kolunda çanta olduğu için çanta içerisinden silah çıkarıp beni öldürebileceğini düşünerek kendisini bıçakladım. Kendisinin beni aldattığına dair herhangi bir durum söz konusu olmamıştı. Ben kendisini birisiyle birlikte görmedim. Kendisine kaç kez bıçak darbesi vurduğumu bilmiyorum.”

Şüpheli Kıvrak'ın telefon kayıtlarında "eşimin kusurlu olması için ne yapmalıyım”, "barodan avukat nasıl bulunur..." şeklinde aramalar yapmasına ilişkin ise şöyle dedi: "Her vatandaş bunları aratabilir, ben de bu nedenle arattım, söyleyeceklerim bundan ibarettir.”

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Eşi tarafından vahşice katledilen Senem Kıvrık, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Senem Kıvrık'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Cenazeye Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Senem Kıvrık'ın babası Sungun Şen, annesi Fatma Kocaoğlan, kız kardeşi Didem Şen ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından kadınların omzunda taşınan Senem Kıvrık'ın cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.