 | Baran Aksoy

Şener Üşümezsoy net bir dille uyardı: "Fayın stresi bitmedi" Riskin en fazla olduğu bölgeleri açıkladı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni bir uyarı daha geldi. Simav fayının stresini tam olarak boşaltmadığını kaydeden Üşümezsoy, asıl riskin Simav, Sındırgı ve Gediz hattında yoğunlaştığını vurguladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 09:55

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1970 Gediz depreminin 56. yıl dönümü kapsamında Kütahya’nın Gediz ilçesinde düzenlenen konferansa katıldı. Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kütahya ve çevresindeki fay hatlarını değerlendiren Üşümezsoy, özellikle Simav fayıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1970 Gediz depreminin 56. yıl dönümü kapsamında Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaptığı konuşmada, Kütahya ve çevresindeki fay hatlarını değerlendirerek özellikle Simav fayı hakkında dikkat çekici uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Simav fayının stresini tam olarak boşaltmadığını ve 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
Üşümezsoy, Kütahya'daki deprem hareketliliğini “piyano tuşlarına” benzeterek asıl riskin Simav, Sındırgı ve Gediz hattında yoğunlaştığını vurguladı.
2011'deki 5.9 büyüklüğündeki Simav depreminin süreci sona erdirmediğini ve fayın tek parça halinde kırılması durumunda 6.5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi.
Emet ve Yeşildere bölgesindeki sık sarsıntıların “deprem fırtınası” olarak nitelendirilebileceğini ve sıcak su kaynaklarının fay hareketlerini etkilediğini ifade etti.
Gediz'in 1970 yılındaki büyük depremle enerjisinin büyük kısmını boşalttığını, Sındırgı'daki fayların parçalı yapısının ise büyük depremleri sınırladığını kaydetti.
Simav fayının stresini tam olarak boşaltmadığını ifade eden Üşümezsoy, bu fayın 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Kütahya’daki deprem hareketliliğini “piyano tuşlarına” benzeten Üşümezsoy, asıl riskin Simav, Sındırgı ve Gediz hattında yoğunlaştığını vurguladı. Kütahya merkezin ise konumu nedeniyle daha düşük risk taşıdığını dile getirdi.

"6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ BULUNUYOR"

2011 yılında meydana gelen Simav depremine de değinen Üşümezsoy, “5.9 büyüklüğündeki o deprem süreci sona erdirmedi. Yaklaşık 25-30 kilometre uzunluğundaki fayın tek parça halinde kırılması durumunda 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunuyor. Simav’ın bu fayın üzerine kurulmuş olması riski artırıyor” dedi.

"SICAK SU KAYNAKLARI FAYLARI ETKİLİYOR"

Emet ve Yeşildere bölgesinde yaşanan sık sarsıntıların “deprem fırtınası” olarak nitelendirilebileceğini belirten Üşümezsoy, sıcak su kaynaklarının fay hareketlerini etkilediğini söyledi. Bu bölgede büyük bir depremden ziyade çok sayıda küçük kırılmanın yaşandığını ifade etti. Gediz’in 1970 yılında meydana gelen büyük depremle enerjisinin büyük kısmını boşalttığını belirten Üşümezsoy, Sındırgı’daki fayların parçalı yapısının ise büyük depremleri sınırlayan bir unsur olduğunu kaydetti.

1970 GEDİZ DEPREMİ

Öte yandan 28 Mart 1970 tarihinde Gediz’de meydana gelen ve 7.2 büyüklüğünde ölçülen depremde 1086 kişi hayatını kaybetmiş, 1260 kişi yaralanmış, ilçe merkezi ise daha sonra farklı bir alana taşınmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elazığ'daki depreme alışverişte yakalandılar! Panik dolu kaçış kamerada
Araştırmacılar uydu verileriyle ortaya çıkardı: Büyük deprem gelebilir, Anadolu Geçiş Zonu tespit edildi
ETİKETLER
#deprem uzmanı
#Şener Üşümezsoy
#Simav Fayı
#Gediz Depremi
#Kütahya Depremselliği
#Gündem
