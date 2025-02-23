Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye geçiş sürecini anlattı! Bakın nasıl ikna olmuş

Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun bugün düzenlenen kongrede AK Parti'ye katıldı. Rozetini bizzat Erdoğan'ın taktığı Yazıcı, gündem olan kararının ardından açıklama yaptı. Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızla görüşmeden çok etkilendim. Bana çok güven verdi" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 17:51

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı Reform programının detaylarını açıklayan Erdoğan konuşmasının sonunda partiye yeni katılan isimlere rozet taktı. Erdoğan'ın rozet taktığı isimlerden biri de dün Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun oldu. Serap Yazıcı, AK Parti'ye katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BANA ÇOK GÜVEN VERDİ"

Serbestiyet'e verdiği demeçle yanıt veren Serap Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızla görüşmeden çok etkilendim. Bana çok güven verdi. Bir dahaki dönem milletvekilliği dahil hiçbir talebim olmadı" dedi. Yazıcı'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"PARTİ OLARAK TEZLERİMİZDE BAŞARILI OLAMADIK"

“Eleştirilerin bir kısmını gördüm. Biz bunu 2007’de de yaşamıştık. İlk kez başıma gelmiyor. Biliyorsunuz siyaset güçlü liderlik ve güçlü bir partiyle mümkün. Biz parti olarak maalesef tezlerimizde başarılı olamadık.

Saadet Partisi ile kurduğumuz grup pamuk ipliğine bağlıydı. Yeni Yol grubu fikrine karşı da eleştirilerimi söyledim, geçmeyi de arzu etmedim. Görülüyor ki o da başarılı olamadı. Maalesef onlar sosyal medyada beni ağır sözlerle eleştirseler de ben ayrıldığım partinin arkasından konuşmayı doğru bulmuyorum.

"BU FİKİRLERİM DOĞRULTUSUNDA HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİREMEDİM"


Benim görüşlerimde bir değişiklik yok. 40 yıldır savunduğum gibi benim için hala hukukun üstünlüğü, hala insan hakları, hala demokrasi esastır. Meclis’te bu fikirlerimin mücadelesini verdim. Ama Meclis’te muhalefet sandalyelerindeki mücadelemle bu fikirlerim doğrultusunda hiçbir şeyi değiştiremedim.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞMEDEN ÇOK ETKİLENDİM"

Türkiye siyasetinde şu anda iki büyük güç var: AK Parti ve CHP. Bana böyle bir davet geldi. Davette aracı olanlara ‘Beni fikirlerime rağmen mi davet ediyorsunuz, sizi çok eleştirdim, bunlara rağmen mi bu davet’ diye sordum. ‘Evet. Cumhurbaşkanımız sizi partimizde görmek istiyor’ dediler. Bunun üzerine sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptım. Bu görüşmeden çok etkilendim. Bana çok güven verdi. Bir dahaki dönem milletvekilliği dahil hiçbir talebim olmadı. Sadece “Beni Antalya halkı seçti, onlara hizmet borcumu ödemek istiyorum” dedim.

Çok çirkin sözler ediliyor sosyal medyada. Hepsini okuyamadım ama zaten böyle bir platform. Ben onlara cevap vermeyeceğim.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Partilerinden istifa eden 3 isim AK Parti'ye katıldı! Rozetleri Erdoğan taktı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.