Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye geçiş sürecini anlattı! Bakın nasıl ikna olmuş

Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun bugün düzenlenen kongrede AK Parti'ye katıldı. Rozetini bizzat Erdoğan'ın taktığı Yazıcı, gündem olan kararının ardından açıklama yaptı. Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızla görüşmeden çok etkilendim. Bana çok güven verdi" ifadelerini kullandı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı Reform programının detaylarını açıklayan Erdoğan konuşmasının sonunda partiye yeni katılan isimlere rozet taktı. Erdoğan'ın rozet taktığı isimlerden biri de dün Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun oldu. Serap Yazıcı, AK Parti'ye katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BANA ÇOK GÜVEN VERDİ"

Serbestiyet'e verdiği demeçle yanıt veren Serap Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızla görüşmeden çok etkilendim. Bana çok güven verdi. Bir dahaki dönem milletvekilliği dahil hiçbir talebim olmadı" dedi. Yazıcı'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"PARTİ OLARAK TEZLERİMİZDE BAŞARILI OLAMADIK"

“Eleştirilerin bir kısmını gördüm. Biz bunu 2007’de de yaşamıştık. İlk kez başıma gelmiyor. Biliyorsunuz siyaset güçlü liderlik ve güçlü bir partiyle mümkün. Biz parti olarak maalesef tezlerimizde başarılı olamadık.

Saadet Partisi ile kurduğumuz grup pamuk ipliğine bağlıydı. Yeni Yol grubu fikrine karşı da eleştirilerimi söyledim, geçmeyi de arzu etmedim. Görülüyor ki o da başarılı olamadı. Maalesef onlar sosyal medyada beni ağır sözlerle eleştirseler de ben ayrıldığım partinin arkasından konuşmayı doğru bulmuyorum.

"BU FİKİRLERİM DOĞRULTUSUNDA HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİREMEDİM"



Benim görüşlerimde bir değişiklik yok. 40 yıldır savunduğum gibi benim için hala hukukun üstünlüğü, hala insan hakları, hala demokrasi esastır. Meclis’te bu fikirlerimin mücadelesini verdim. Ama Meclis’te muhalefet sandalyelerindeki mücadelemle bu fikirlerim doğrultusunda hiçbir şeyi değiştiremedim.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞMEDEN ÇOK ETKİLENDİM"

Türkiye siyasetinde şu anda iki büyük güç var: AK Parti ve CHP. Bana böyle bir davet geldi. Davette aracı olanlara ‘Beni fikirlerime rağmen mi davet ediyorsunuz, sizi çok eleştirdim, bunlara rağmen mi bu davet’ diye sordum. ‘Evet. Cumhurbaşkanımız sizi partimizde görmek istiyor’ dediler. Bunun üzerine sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptım. Bu görüşmeden çok etkilendim. Bana çok güven verdi. Bir dahaki dönem milletvekilliği dahil hiçbir talebim olmadı. Sadece “Beni Antalya halkı seçti, onlara hizmet borcumu ödemek istiyorum” dedim.

Çok çirkin sözler ediliyor sosyal medyada. Hepsini okuyamadım ama zaten böyle bir platform. Ben onlara cevap vermeyeceğim.”