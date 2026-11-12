Sercan Sayal kimdir, hangi örgüte bağlı? Kırmızı bültenle aranıyordu

Türkiye'nin uluslararası seviyede aranan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten bulunan ve çok sayıda ağır suçtan aranan Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalanmasının ardından tamamlanan iade işlemleriyle Türkiye'ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili başkanlıkların ve Adalet Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen süreçte, Sayal'ın İzmir'de gerçekleştirilen çok sayıda silahlı saldırı ve tehdit eylemiyle bağlantısı bulunduğu kaydedildi. İstanbul Havalimanı'nda emniyet ekiplerine teslim edilen Sayal'ın, buradaki işlemlerinin ardından İzmir'e götürülmesi bekleniyor. Sercan Sayal nereli, hangi örgüt? İşte detaylar…

SERCAN SAYAL KİMDİR?

Sercan Sayal, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı olarak tanımlanmakta. Hakkında toplam 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Sercan Sayal, tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından aranıyordu. Uluslararası düzeyde yürütülen arama çalışmaları sonucunda Yunanistan'da yakalanan Sercan Sayal'ın Türkiye'ye iadesi için gerekli işlemler tamamlandı. Ardından Türk yetkililer tarafından teslim alınan Sercan Sayal, Türkiye'ye getirildi.

Bakanlık açıklamasında, Sayal'ın İzmir'de çok sayıda şiddet eylemini organize ettiği bilgisine de yer verildi. Yapılan çalışmalarda, 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eyleminin Sercan Sayal tarafından organize edildiğinin belirlendiği aktarıldı. Bu kapsamda hakkında yürütülen arama ve yakalama çalışmaları, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) başkanlıkları ile ilgili emniyet birimlerinin koordinasyonunda sürdürüldü.

Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalanmasının ardından iade süreci de tamamlandı. Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlemler sonucunda Sayal, Türk Hava Yollarının TK1844 sefer sayılı uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Uçağın Türkiye'ye ulaşmasının ardından Interpol ve KOM İzmir ekipleri tarafından teslim alınan Sercan Sayal, işlemlerinin yapılması amacıyla İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir'e sevk edilmesi beklenen Sercan Sayal'ın, hakkında bulunan suç kayıtları kapsamında adli sürece tabi tutulacağı bildirildi.

SERCAN SAYAL HANGİ ÖRGÜTE BAĞLI?

Sercan Sayal, T.C. İçişleri Bakanlığı ve emniyet kaynaklarının resmi kayıtlarında Sercan Sayal Organize Suç Örgütü olarak geçen yapılanmanın elebaşı olarak kaydediliyor. Güvenlik birimleri tarafından yeni nesil organize suç örgütleri kategorisinde değerlendirilen bu yapılanma, Sercan Sayal'ın başını çektiği İzmir'de gerçekleştirilen çok sayıda silahlı saldırı ve tehdit eylemiyle ilişkilendiriliyor. Bakanlık açıklamasında da Sercan Sayal'ın örgütlü suç faaliyetleri kapsamında uluslararası seviyede arandığı ve hakkında kırmızı bülten bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Sercan Sayal'ın lideri olduğu yapılanmaya ilişkin açıklanan suç kayıtları arasında 90 ayrı kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemi bulunuyor. Toplam 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Sercan Sayal'ın yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordineli çalışma yürüttü. Yunanistan'da gerçekleştirilen yakalama ve sonrasında tamamlanan iade işlemleriyle birlikte Sayal Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşının Yunanistan'dan Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu.

Milletin huzuruna, canına ve malına kastedenler için dünyanın hiçbir köşesinde güvenli bir sığınak olmadığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşının Yunanistan'dan ülkemize iadesini sağladık. Firarına son verdik, adalete teslim ettik. Yılbaşından bu yana 45 ülkeden 189'u çete elebaşı ve üyesi olmak üzere 805 firariyi ülkemize getirdik. Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek çıkaracak, adaletin karşısına dikecek, burunlarını sürteceğiz. Bu kararlı mücadelede emeği geçen kahraman polislerimizi ve ilgili birimlerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletin erişemeyeceği kadar uzakta değildir."