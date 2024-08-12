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Serinlemek için denize giren kişi canından oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ağustos 2024 06:50 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 07:14
Serinlemek için denize giren kişi canından oldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren 27 yaşındaki genç adam boğuldu.

Yaz aylarında meydana gelen boğulma vakalarına bir yenisi eklendi. Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kerpe Mahallesinde kayalık bölgede denize giren Fırat A. bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca bölgede arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince suda bulunarak bota alınan Fırat A, Kefken Balıkçı Barınağı'nda sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fırat A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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