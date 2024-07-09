Serinlemek için Seyhan Baraj gölüne giren genç kayboldu

09 Temmuz 2024 01:14 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 01:38

Kadıköy sahilinde Cihan Aymaz'ı istek şarkısını söylemediği için öldüren kişinin cezası belli oldu

Kadıköy sahilinde Cihan Aymaz'ı istek şarkısını söylemediği için öldüren kişinin cezası belli oldu

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj gölünde saat 17.30 sıralarında 19 yaşındaki M.A serinlemek için göle girdi. Bir süre suda yüzen genç, çıkmaya çalıştığı sırada su içerisinde bir anda kayboldu.

Durumu fark eden yakınları, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Zodiac bot ile suyun yüzeyi taranırken, kurbağa adamlar da suyun altında çalışmasına devam etti. Havanın kararmasıyla çalışma son buldu. Günün ilk ışığıyla birlikte arama çalışması tekrardan başlatılacak.