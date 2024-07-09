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Serinlemek için Seyhan Baraj gölüne giren genç kayboldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 01:14 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 01:38

Adana'da serinlemek için Seyhan Baraj gölüne giren genç suda kayboldu. Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj gölünde saat 17.30 sıralarında 19 yaşındaki M.A serinlemek için göle girdi. Bir süre suda yüzen genç, çıkmaya çalıştığı sırada su içerisinde bir anda kayboldu. 

Durumu fark eden yakınları, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Serinlemek için Seyhan Baraj gölüne giren genç kayboldu - 1. Resim

Zodiac bot ile suyun yüzeyi taranırken, kurbağa adamlar da suyun altında çalışmasına devam etti. Havanın kararmasıyla çalışma son buldu. Günün ilk ışığıyla birlikte arama çalışması tekrardan başlatılacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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