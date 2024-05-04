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04 May 2024 01:44 - Güncelleme : 04 May 2024 01:46

Şerit ihlali yapan kamyon 2 aracı biçti, anne ve oğlu can verdi

Bursa’da şerit ihlali yapan kamyon karşı yönden gelen 2 aracı biçti. Kaza sonucu aynı araçta bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şerit ihlali yapan kamyon 2 aracı biçti, anne ve oğlu can verdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret D. idaresindeki kamyonet ile seyir halindeyken, sürücünün yaptığı şerit ihlali cana mal oldu. 

Kamyon, karşı şeritten gelen Rıdvan Y. (50) idaresindeki otomobile, ardından Ali Uğur idaresindeki otomobile çarpıp yaklaşık 10 metre boyunca savurdu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İki ayrı araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şerit ihlali yapan kamyon 2 aracı biçti, anne ve oğlu can verdi - 1. Resim

İlk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilen anne Fadik Uğur (70) ve oğlu Ali Uğur kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, aracın sürücü olan Rıdvan Y.’nin tedavisi devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ederken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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