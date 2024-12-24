Serkan İçelli'den büyük İstanbul depremi açıklaması! '7.5 büyüklüğünde...'

24 Aralık 2024 10:41 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:47

Marmara'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti. Yaşanan depremin 'Büyük İstanbul Depremi'ni etkileyip etkilemeyeceğini merak eden vatandaşlar konuyu araştırmaya başladı. Deprem uzmanı Serkan İçelli de beklenen büyük deprem için açıklamada bulundu.

Marmara​'da geçtiğimiz günlerde 3.0 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Avcılar​'da meydana gelen depremin derinliği 9,82 kilometre olarak kaydedilirken vatandaşlar da büyük korku yaşadı. 'Büyük İstanbul​ Depremi'nin beklendiği bölgede yaşanan depremin ardından vatandaşlar 'bu deprem Marmara depremini tetikler mi?' sorusunu araştırmaya başladı. Konu ile ilgili Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli​ sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peş peşe gelen korkutucu açıklamaların ardından İçelli, "Milletin stresini arttırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz" diyerek sitem etti.

"KİMSE HAYAL GÖRMESİN"

Beklenen Büyük İstanbul Depremi hakkında konuşan İçelli, "İstanbul'un 5 bin yıllık tarihinde 7,5 büyüklüğünde deprem yokken kimse hayal görmesin! Geçmişte yaşanan depremleri o zamanın kerpiç yapı stoku ile değerlendirirsiniz şiddet artar. Milletin stresini arttırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.