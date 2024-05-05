05 May 2024 00:30 - Güncelleme : 05 May 2024 00:31
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı!
Kayseri’de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Yağışlı hava kazalara davetiye çıkartıyor. Kayseri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. R.Ş. yönetimindeki 38 P 1039 plakalı minibüs, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, M.H. idaresindeki 38 BM 546 plakalı otomobil ile çarpıştı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Kazada sürücüler ile minibüsteki 9, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı