Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı!

05 May 2024 00:30 - Güncelleme : 05 May 2024 00:31

Yağışlı hava kazalara davetiye çıkartıyor. Kayseri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. R.Ş. yönetimindeki 38 P 1039 plakalı minibüs, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, M.H. idaresindeki 38 BM 546 plakalı otomobil ile çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada sürücüler ile minibüsteki 9, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.