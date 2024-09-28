Servis şoförü 1. sınıf çocuğunu ezmişti! Serbest bırakılmasına tepki yağdı, yeni karar çıktı

28 Eylül 2024 01:15 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 01:17

Erzurum'da 1. sınıf çocuğu okul dönüşü kullandığı servisin altında kaldı. Şoför çocuğun evine girmesini beklemeden harekete geçti ve çocuğun yaralanmasına sebep oldu. Şoförün serbest bırakılması kararına itirazlar sonrası tutuklama kararı çıktı.

Erzurum​'da ilkokul 1. sınıf çocuğu öğrencisi Emre Kara'ya çarpan servis şoförü için tutuklama kararı çıktı. Küçük Emre'nin gittiği okulun servisin şoförü Bekir Aydın'ın çocuğun evine girmesini beklemeden aracı hareket ettirdiği görüntülere yansımıştı. Aydın'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ailesi itiraz edince şoför tutuklandı.

SERVİSTEN İNİP EVE GİRMESİNİ BEKLEMEDEN HAREKETE GEÇTİ

Güvenlik kamerasında olayın olduğu anla alakalı görüntülerde; minik Emre'nin servisten indikten sonra aracın ön tarafına doğru hareket ederek evinin olduğu siteye gitmeye çalıştığı, bir anda hareket eden servis aracının önce lastiğinin altında ezildiği, daha sonra aracın altında kaldığı, metrelerce sürüklendiği görülüyor. Görüntülerde bir süre araçla hareket eden servis şoförü Bekir Aydın'ın (62) olayı fark ederek aracı durdurduğu, yaralanan Emre Kara'nın yanına gittiği ve çocuğu kucaklayarak site kapısına doğru getirdiği görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Erzurum Şehir Hastanesi acil servisine götürmüştü. Emre Kara halen aynı hastanenin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Olay sonrası gözaltına alınan servis şoförü Bekir Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Emre Kara’nın babası başta olmak üzere ailesi bu duruma itiraz ederek, adalet istediklerini dile getirmişti.