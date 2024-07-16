Servis şoförünü şoke eden görüntü! Bagajda yatan kadın hayrete düşürdü

16 Temmuz 2024 09:52 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:08

Çorlu'da açık otoparka park edilen bir minibüsün sinyallerinin yandığı fark edildi. Servis şoförü Celal Yaman, aracın yanına gelerek sorun olup olmadığını kontrol etmek istedi.

Bagaj kapağını açtığında uyuyan bir kadınla karşılaşan Yaman, hayatının şokunu yaşadı.

EKİPLER OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Yalman, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarısı sonrası bagajdan inen B.T. isimli kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Alkollü olabileceği iddia edilen genç kadın, kontrollerinin ardından bölgeden ayrıldı.

"BAGAJ İÇİNDE BİRİNİN YATTIĞINI FARK ETTİ"

Olayla ilgili konuşan minibüs şoförü Celal Yalman, “Açık otoparka minibüsü park etmiştim ve sonra biri sinyalleri yanıyor diye bağırdı. Koşup minibüsün yanına geldim ve içerisiyle çevresini kontrol ettim. Arka bagaj kapağını açtığımda ve bir kişinin yattığını görünce ekiplere haber verdik” diye konuştu.