Sevdiği kızı ailesi vermeyince dehşet saçtı! Dönerci cinayetinde sır perdesi aralandı

13 Eylül 2024 10:27 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:30

Adana'da gece dönercisine yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi de yaralanmıştı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından cinayetteki sır perdesi aralandı.

Adana'da 8 Eylül sabahı saat 03.15 civarında meydana gelen olayda; 26 yaşındaki Batuhan H., sevdiği kızı ailesinden istemek için haber gönderdi. Ancak kızın ailesinden Abdulvahap O. (44), "Madde bağımlısına kız mı verilir?" şeklinde tepki gösterdi.

Bu sözleri duyan Batuhan H., Abdulvahap O.'dan intikam almak için harekete geçti. Olaydan yaklaşık 6 ay sonra Batuhan H., Abdulvahap O.'nun işlettiği gece dönercisine pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirdi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, olayda Abdullah Oğuz (34), Mehmet Oğuz (24) ve Şemsettin Oğuz (48) yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı ancak Abdullah Oğuz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırının ardından araştırmalarını yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

50 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Yaklaşık 50 saatlik görüntü izleyen dedektifler, Batuhan H. ile birlikte B.O. (17), Orhan K. (25), Muhammet Yiğit O. (18) ve Ramazan Yiğit Ç.'nin (18) silahlı saldırı sırasında motosikletle olay yerine geldiklerini tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi ve farklı adreslerde bulunan şüpheliler düzenlenen baskınlarla yakalandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Pompalı tüfekle düzenlediği silahlı saldırı sonucu Abdullah Oğuz'un ölümüne ve akrabası olan 2 kişinin yaralanmasına sebep olan Batuhan H. emniyette verdiği ifadede "Ben silah kullanmadım olayla alakam yok. Masumum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i de tutuklandı.