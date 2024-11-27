Sevgilisinden ayrılmak isteyen genç kıza öldüresiye dayak! İşkence sabaha kadar sürdü

27 Kasım 2024 07:43 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 08:21

Konya'da 24 yaşındaki H.S kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi 19 yaşındaki S.A'ya dehşeti yaşattı. Kaldığı yurttan genç kızı alan H.S sevgilisini sabaha kadar dövdü ve tekrar yurdun önüne bırakıp kaçtı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Dehşete düşüren olay Konya​'da yaşandı. 24 yaşındaki H.S, 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştığı üniversite​ 2. sınıf öğrencisi S.A. ile bir süre sonra sevgili oldu. 23 Kasım akşamı S.A'yı arayan ve ısrarla görüşmek isteyen H.S., yanında B.T. ile birlikte genç kızı kaldığı öğrenci yurdundan aldı.

BAYILTANA KADAR DÖVDÜ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Önce bir kafeye ardından da bir eğlence merkezine giden 3'lü sabaha karşı çıktı. İddiaya göre genç kızı önce otomobilde bayıltana kadar döven H.S., ardından eve götürüp orada da dövmeye devam etti.

GENÇ KIZ YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Yaşadığı dehşeti anlatan genç kız, "Yurttan aldığında 'sana bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim' dedi. Araçtan inmek isteyince ise şaka yaptığını söyledi. Eğlence merkezinden çıktığımızda, bana vurmaya başladı. Bir arkadaşını arayıp, 'bugün cenazemiz var. Cenazenin adı S.A. bir mezar ayarla' dedi. Başımı cama çarpınca kendimden geçtim. Kendime geldiğimde evinde olduğumuzu ve üzerimde sadece iç çamaşırlarımın bulunduğunu gördüm. Kıyafetlerimi isteyince bu kez B.T. kollarından tuttu.

İŞKENCE SABAHA KADAR SÜRDÜ

H.S. de 'ben sana demedim mi bugün seni döve döve öldüreceğim' diyerek vurmaya devam etti. Cep telefonumu ve cüzdanımı da aldı. Kaçmaya çalıştım ama yakalayıp dövmeye devam etti. 'Öğretmenler günün kutlu olsun. En güzel öğretmenler gününü benimle geçireceksin. Bu günü unutamayacaksın' diyerek dalga geçiyordu. Beni öldüreceğini sandım. Sabaha kadar süren işkencenin ardından beni yurdun önüne bırakıp, 'şikayet edemezsin. Bana kimse bir şey yapamaz. Torpidonun gözünde 35 bin TL vardı, onu çaldı bende dövdüm derim' diyerek uyarıda bulundu" dedi.

SERBEST KALDI

Genç kızın darp raporu alıp parçalanmış kanlı kıyafetleri ve H.S'nin olay sonrası kendisine attığı mesajları da delil olarak göstererek sevgilisinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden H.S., adli kontrolle serbest bırakıldı. S.A'nın avukatları Muhammet Çağrı Türk ve Furkan Avcı, "Şüpheli şiddetin dışında yağma, kişiyi hürriyetinden yoksu kılma, hakaret, tehdit ve cinsel istismar suçlarını işlemiştir. Gönderdiği mesajında pişman olduğunu belirterek, suçunu ikrar etmiştir" dedi.