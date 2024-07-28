Sevgilisine sürpriz yapmak isteyenler dikkat! Hapis cezası alabilirsiniz

28 Temmuz 2024 11:37 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 11:43

İstanbul'da geçtiğimiz yılın Kasım ayında aracıyla seyir halinde ilerleyen Salihcan B. (25), kullandığı arabanın plakasıyla polis ekiplerinin dikkatini çekti. Fatih'te araç ekipler tarafından durduruldu, otomobilin şase numarası sorgulandığında plakanın başka bir plaka olması gerektiği tespit edildi.

Şüpheli Salihcan B. trafik polisleri tarafından 5 bin lira para cezası uygulandı. Ekipler, asayiş ekiplerine durumu bildirmesiyle şüpheli Salihcan B. gözaltına alındı. Polis tarafından koruma altına alınan plaka kriminal rapora gönderildi. Rapor sonucunda plakanın sahte ve aldatıcı olduğu kaydedilirken, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

5 YIL CEZA İSTENDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi soruşturmayı tamamlamasının ardından Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede 34 ASK 34 plakayı kullanan araç sürücüsünün 'Resmi belgede sahtecilik' suçunu işlediğine yönelik yeterli delilin oluştuğu belirtildi. Şüpheli Salihcan B. hakkında 5 yıl istemiyle dava açıldı.

SEVGİLİSİNE SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİ

Duruşma İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Sanık Salihcan B. Savunmasında bir firmada kurye olarak çalıştığını, ticari panelvan aracın üzerine zimmetli olduğu, internet sitesinde plakanın satıldığını görerek sevgilisine sürpriz yapmak istediği için plakayı br anlık heyecan sonucu aldığını ifade etti.

Sevgilisine sürpriz yapmak için plakayı aracına taktığını polis çevirmesi sırasında çevirmeye takıldığını belirtti.

1 YIL 8 AY HAPİS

Mahkeme söz konusu plakanın aldatıcılık niteliği taşıdığı, suçun işlediğine karar vererek sanık Salihcan B.'yi 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.