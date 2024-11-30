Adana'da korkunç olay! Eski sevgilisinin nişanlandığı öğrenen kadın dehşet saçtı!

30 Kasım 2024 15:48 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 16:02

Adana'da eski sevgilisinin nişanlandığını öğrenen 27 yaşındaki Ebru Ayşe Beyaz, Ramazan Arıcı ile buluştu. İkili arasında araç içinde tartışma çıktı. Genç kadın yanında getirdiği silahla aracı kullanan eski sevgilisini ensesinden vurarak öldürdü. Daha sonra ise aynı tabanca ile kendini vurdu. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

Korkunç olay Adana​'da yaşandı. Ebru Ayşe Beyaz ve sevgilisi Ramazan Arıcı bir süre önce ilişkilerini bitirdi. Ramazan Arıcı'nın bu sürede başkasıyla nişanlandı. Eski sevgilisinin nişanlandığını öğrenen Beyaz, Ramazan Arıcı ile konuşmak için buluştu.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

Arıcı'nın kullandığı araca binen Beyaz ile Arıcı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ebru Ayşe Beyaz, yanında getirdiği tabanca​ ile arabayı süren eski sevgilisi Arıcı'yı ensesinden vurarak öldürdü. Daha sonra ise aynı tabanca ile kendini göğsünden vurarak yaşamına son verdi.

ARAÇ AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Korkunç olay sırasında hareket halinde olan ticari araç ise bir ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Arıcı ve Beyaz'ın cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Ebru Ayşe Beyaz'ın Ramazan Arıcı'yı nişanlanmasını hazmedemediği için öldürdüğü öne sürüldü.