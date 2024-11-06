Seyahat edecekler dikkat! THY'den peş peşe sefer iptalleri

06 Kasım 2024 10:39 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:51

Türk Hava Yolları, Havana, Krakow ve Bağdat havalimanlarında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan bazı seferleri ile Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle yarınki Johannesburg-Maputo uçuşlarını iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarın planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Küba'nın başkenti Havana, Polonya'nın Krakow şehri ile Irak'ın başkenti Bağdat havalimanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, "TK 183" sefer sayılı İstanbul-Havana, "TK 183" sefer sayılı Havana-Karakas, "TK 183" sefer sayılı Karakas-İstanbul, "TK 1721-1722" sefer sayılı İstanbul-Krakow-İstanbul ve "TK 302-303" İstanbul-Bağdat-İstanbul uçuşlarının yapılamayacağı kaydedildi.

Krakow'a, ilave seferlerin planlandığı aktarılan açıklamada, hava şartlarının uygun olması halinde "TK 6900" İstanbul-Krakow ve "TK 6901" Krakow-İstanbul seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Afrika ülkesi Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle de yarın icra edilmesi planlanan TK 38 Johannesburg-Maputo ve TK 39 Maputo-Johannesburg seferlerinin iptal edildiği bildirildi.