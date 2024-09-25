Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti elini kolunu sallaya sallaya gezmiş! İhmal üstüne ihmal

25 Eylül 2024 10:45 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:19

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin 26 suç kaydı bulunmasına rağmen sokaklarda nasıl bu kadar rahat gezdiği merak konusu olmuştu. Yapılan araştırmada ihmaller zinciri ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul​ Ümraniye​'de motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve sonrasında firar eden Yunus Emre Geçti​, Dudullu Polis Merkezi Amirliği'nde görevli 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz​'ı şehit etti. Geçti'nin suç dosyasının kabarık olduğu, dosyasında "kasten yaralama", "gasp", "cinsel taciz", "yağma", "mala zarar verme" ve "çocuğa cinsel istismar" gibi suçların bulunduğu ortaya çıktı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

NTV aktardığı habere göre; Geçti hakkında 15 kez adli işlem yapıldığı, ancak 5 işlemde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği tespit edildi. Ayrıca bir dosyasında ise hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ve halen devam eden 5 davası olduğu belirlendi.

İMZAYA GİTMEDİĞİ SAVCILIĞA BİLDİRİLMEDİ

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, zanlıya "kasten yaralama" suçundan 3 ay süreyle adli kontrol şartı uygulayarak, pazartesi ve çarşamba günleri karakola imza vermesi gerektiğini belirtmiş, ancak Geçti'nin bu yükümlülüğü ihlal ettiği kaydedildi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, polisin bu durumu savcılığa bildirmediğini, bildirilmiş olsaydı adli kontrol şartının kaldırılabileceği ve zanlının hapis cezası alabileceğini ifade etti.