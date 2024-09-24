Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti 'Piton 82' üyesi çıktı!

24 Eylül 2024 11:43 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:46

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı başından vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Geçti'nin Piton 82 isimli suç örgütüne üye olduğu öne sürüldü. Peki bu Piton 82 grubu nedir? İşte detaylar...

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakalamaya çalışırken çıkan arbedede silahlı saldırıya uğrayan polis memuru Şeyda Yılmaz, şehit oldu. Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, adliyeye siyah çöp poşeti giydirilerek iki kadın polis eşliğinde hayvan durum izleme amirliğine bağlı hayvan taşıma aracıyla götürüldü. Şehit Şeyda Yılmaz ise memleketi Sivas'ta gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

PİTON 82 GRUBU NEDİR?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin karıştığı 26 suç dosyası dosyası halen konuşulmaya devam ediyor. Geçti'nin kenar mahallelerde uyuşturucu, kapkaç ve haraç işleri yapan PİTON 82 isimli bir gruba üye olduğu öne sürüldü.

26 SUÇ KAYDI BULUNAN YUNUS EMRE GEÇTİ RAHAT RAHAT NASIL SOKAKTA GEZEBİLİYOR?

Öte yandan 26 suç kaydı Yunus Emre Geçti, nasıl sokakta bu kadar rahat rahat gezebiliyor? NTV yayınına katılan Hukukçu Hüseyin Ersöz, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ceza hukuku veya adliyenin UYAP sistemi veya polisin elindeki veri toplama sistemlerine bakıldığında farklı değerlendirmeler yapmanın mümkün olduğunu belirten Ersöz, "Bizim suç kaydı dediğimiz şey hakkında bir işlem yapılması, gözaltı kararı verilmesi, dava neticesi, davanın sonucuna bakmaksızın yapılan bütün işlemleri kapsar" ifadelerini kullandı. Ersöz, bu suçların düzenli olarak işlemesinin bir tutuklama tedbirini oluşturmadığını söyledi.

BAKAN TUNÇ: SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Ayrıca olayla ilgili başlatılan soruşturma sürürken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan da bir açıklama gelmişti. Bakan Tunç, "Biz suçlularla mücadelede kararlılıktan hiçbir zaman taviz vermeden emniyet ve yargı teşkilatımız sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.