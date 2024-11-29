Seyir halindeki araç alev alev yandı! O anlar kamerada

29 Kasım 2024 03:47 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 03:59

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç birdenbire alev topuna döndü. Araç küle dönerken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Kocaeli​'nin Çayırova​ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi​ Özgürlük Caddesi ışıkları önünde seyir halinde olan hafif ticari araç​ bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde alev alev yanan araç söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri kimse yara almadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.