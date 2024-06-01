Seyir halindeki Metrobüs yandı! Haliç köprüsündeki panik anları kameraya yansıdı
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Haziran 2024 14:44 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 14:49
İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım ağlarından biri olan metrobüste yangın çıktı. Halıcıoğlu'ndan Haliç Köprüsüne giden seyir halindeki metrobüs yandı.
Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. O anlar kameraya yansıdı.Edinilen bilgilere göre, olay, Halıcıoğlu Haliç köprüsü girişinde yaşandı. Beylikdüzü istikametinde seyreden metrobüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
SEYİR HALİNDEKİ METROBÜS YANDI!
Yangına İETT görevlileri yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.
Yaşanan olay nedeniyle metrobüs hattında yoğunluk oluştu. Yanan metrobüsün çekilmesinin ardından metrobüs seferleri de normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı