Şeytan kostümü giyinen adam İstanbul'u karıştırdı!

30 Ekim 2024 15:54 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:55

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Şeytan kostümü giyinen bir kişinin köprüde koştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerleyen sürücü gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Şeytan kıyafetleri giyinen bir adamın son sürat koştuğu anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ŞEYTAN KOSTÜMÜ İLE KÖPRÜDE KOŞTU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlar gözlerine inanamadı. Şeytan kostümü giyerek köprüde koşan adamın görüntüler sosyal medyada olay oldu.

Kimse ne olduğuna anlam veremezken görüntülere adeta yorum yağdı.