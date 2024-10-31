Şeytan kostümüyle köprüde koşarak herkesi ürküttü!

31 Ekim 2024 00:37 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 00:39

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şeytan kostümüyle koşan şahıs herkesi ürküttü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada yayılan görüntü sonrası harekete geçti.

İstanbul'da eline mızrak alarak ve üzerine şeytan kostümü giyerek köprü üzerinde koşan şahıs yakalandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde koşan şahsı görenler kısa süreli şaşkınlık ve korku yaşadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kostümlü bu kişiyi ve videoyu çeken şahsı yakaladı.

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN KİŞİYLE YAKALANDI

Polis ekipleri, görüntülerde yer alan kişinin E.C.E, videoyu çekenin ise S.K. olduğunu belirledi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren zanlıları yakalayan polis, S.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak" ve "yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek" maddelerinden 1380 lira, E.C.E'ye de "yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri" maddesinden 690 lira para cezası uyguladı. E.C.E. ve S.K. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan da adli işlem başlatıldı.