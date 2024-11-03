Şeytanın aklına gelmeyecek "change" oyunu! Özel uzmanlar devreye girdi: Kiraladıkları araçları...

03 Kasım 2024 08:16 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 08:47

Ankara'da Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kiraladıkları otomobillerin şasi numaralarını hacizli, yakalamalı, çalıntı, kaçak veya deprem bölgesinde hasar görmüş aynı model araçlarla değiştiren 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara​ Emniyet​ Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, trafiğe çıkması uygun olmayan otomobillerin şasi numarasını kiraladıkları aynı model araçlarla değiştirerek "change" yapan şebekeyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 5 farklı oto yedek parça dükkanına düzenlediği operasyonda yakaladığı 5 şüpheliyi gözaltına alındı.

TRAFİĞE ÇIKMASI UYGUN OLMAYAN ARAÇLARLA DEĞİŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin, kiraladıkları otomobillerin şasi numaralarını hacizli, yakalamalı, çalıntı, kaçak veya deprem bölgesinde hasar görmüş aynı model araçlarla değiştirdikleri öğrenildi.

ARAÇLAR BULUNMASIN DİYE YOL TAKİP CİHAZLARINI SÖKMÜŞLER

Zanlıların farklı kişilere kiralattıkları araçların izini kaybettirmek için otomobillerdeki yol takip cihazını söktükleri aktarıldı. Şebekenin son olarak "change" yapmak için Kayseri'den 3 otomobil kiraladıkları fakat amaçlarına ulaşmadan yakalandıkları belirtildi.

ÖZEL UZAMANLAR İNCELEME YAPACAK

Adreslere yapılan operasyonlarda ele geçirilen motor ve şanzımanlara yapılan sorgulamalarda kimliği okunamayan, şasesi silinmiş, yakalamalı ve yurtdışı kaynaklı parçalara ve araçla el konuldu. Ele geçirilenlerin listesi ise şu şekilde:

47 adet motor, 7 adet şanzıman, 2'ü yakalamalı, 2'si şasesi silinmiş, biri kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş, 3'ü çalıntı toplam 8 otomobil.

Muhafaza altına alınan araç ve parçalarına özel uzmanlar tarafından laboratuvarda inceleme yapılacağı ifade edildi.