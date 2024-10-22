Sibel Kayman'ın sır ölümüyle ilgili yeni gelişme! Cezası belli oldu! "Sevdiğim kadın yaşasın diye çaba verdim"

22 Ekim 2024 14:34 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 14:37

Kocaeli'de meydana gelen 25 yaşındaki Sibel Kayman'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sevgilisinin silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybeden Sibel Kayman davasında yargılanan erkek arkadaşı Mikail K. "Kıskançlık sebebiyle kız arkadaşım kendini vurdu. Ben öldürmedim, olay sonrasında sevdiğim kadın yaşasın diye çaba verdim. Sevdiğim kadına son kez sarılamadım. Tahliye olup Sibel'in kabrine gitmek istiyorum" sözleriyle kendini savundu. Mahkeme sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Korkunç cinayet 4 Aralık 2023'de Kocaeli'de meydana geldi. 25 yaşındaki Sibel Kayman ile 28 yaşındaki erkek arkadaşı Mikail K. arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada genç kadın, erkek arkadaşının ruhsatsız tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Mikail K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"SİBEL KENDİNİ VURDU"

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Mikail K., Sibel Kayman'ı büyüten ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık önceki savunmalarını tekrar ederek, Sibel'in kıskançlık sebebiyle kendini vurduğunu iddia etti.

"SEVDİĞİM KADIN YAŞASIN DİYE ÇABA VERDİM"

Sanık, "11 ay önce ne ifade verdiysem aynı şeyi anlatıyorum, farklı bir şey yok. Olay günü alkollüydüm ancak ifadem aynıdır. Suçlamayı kabul etmiyorum, Sibel'i ben vurmadım. Olay sonrasında sevdiğim kadın yaşasın diye çaba verdim. Sevdiğim kadına son kez sarılamadım. Tahliyemi talep ediyorum. Tahliye olup Sibel'in kabrine gitmek istiyorum" dedi.

Sibel Kayman'ın aile avukatı Hüseyin Acurman, sanığın olay günü çok fazla alkollü olduğunu, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini dile getirerek "Maktulün vücudundaki mermi giriş ve çıkışan bakıldığında Sibel'in kendisini vurması mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Sanık avukatı Mahmut Cengiz Sarıbay ise "Sanığın tek kurşunla hem kendini yaralanıp hem de sevgilisini öldürmesi mümkün değildir" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, sanığa "kadına karşı kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık, ruhsatsız silah bulundurmaktan da ceza aldı.