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 | Sule Altinel

Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı! 12 yıla kadar hapis cezası verilecek

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

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Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı! 12 yıla kadar hapis cezası verilecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 02:24
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 02:24

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 21 maddelik teklif, 102’ye karşı 246 oyla kabul edildi. Kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğüne olası etkileri nedeniyle eleştirilen teklifin bazı tartışmalı maddelerinde değişiklikler yapıldı.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Teklifin en çok tartışılan maddelerinden biri olan Siber Güvenlik Kurulu Başkanı'na arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisi veren ifade, AK Parti'nin önergesiyle tekliften çıkarıldı. Ayrıca, “veri sızıntısı” ifadesi "siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı" şeklinde değiştirilerek kapsamı daraltıldı.

Kanunun 16. maddesinde yapılan bir diğer önemli değişiklikle, siber güvenlikle ilgili gerçeğe aykırı bilgi yayan kişilere 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası verilmesi hükme bağlandı. Buna göre, siber uzayda veri sızıntısı olmadığını bildiği halde kamuoyunda korku, panik yaratmak veya kişi ya da kurumları hedef göstermek amacıyla yanıltıcı içerik üretenler veya yayanlar cezalandırılacak.

SİBER GÜVENLİK KURULU VE YETKİLERİ

Kanunla birlikte Siber Güvenlik Kurulu oluşturulacak. Bu kurul, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşacak.

Kurul, siber güvenlikle ilgili politika ve stratejileri belirleme, kritik altyapıların korunmasına yönelik tedbirler alma ve siber saldırılara karşı önlemler geliştirme yetkisine sahip olacak.

YENİ DÜZENLEMELER VE CEZALAR

Kanuna göre, Türkiye’nin siber uzaydaki milli güvenliğini tehdit eden saldırıları gerçekleştiren ya da saldırı neticesinde elde ettiği verileri siber ortamda bulunduranlar, 8 ila 12 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Yetkili mercilere bilgi, belge, yazılım, veri ve donanım sağlamayan ya da bunları saklayan kişiler 1 ila 3 yıl hapis cezası ve 500 ila 1500 gün arasında adli para cezasına mahkûm edilecek. Sır saklama yükümlülüğünü ihlal edenler veya görev ve yetkilerini kötüye kullananlar ise 4 ila 8 yıl hapis cezası alacak.

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ÜRÜNLERÜN DENETİMİ VE YURT DIŞINA SATIŞI

Kanun, siber güvenlik ürün, yazılım, donanım ve hizmetlerin yurt dışına satışını Başkanlık onayına bağladı. Buna göre, Başkanlık, belirli ürün ve sistemlerin yurt dışına satışı konusunda kısıtlama getirebilecek.

Ayrıca, siber güvenlik şirketlerinin birleşme, bölünme, pay devri veya satışı gibi işlemleri de Başkanlığa bildirilecek. Bu tür işlemler sonucunda doğrudan veya dolaylı kontrol hakkı sağlayan kararlar için Başkanlık onayı gerekecek. Onay alınmadan yapılan işlemler hukuken geçerli sayılmayacak.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kanun kapsamında, siber güvenlik kapsamında elde edilen kişisel veriler ve ticari sırlar, ilgili sebebin ortadan kalkması durumunda resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Siber ne anlama gelir?
Siber kelimesi ise Türkçe sözlüklerde tanımlanmamakla birlikte, İngilizce cyber kelimesinden Türkçeye çevrilmiştir. Cyber kelimesi İngilizce sözlüklerde "bilgisayarlara dahil olan, kullanan ve ilgili olan" olarak belirtilmektedir.
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