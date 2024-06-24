Sıcak hava dalgası geliyor! Uzmanlardan hayati uyarı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

24 Haziran 2024 23:11 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 23:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımlarken Ülke genelinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği belirtiliyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, güneş çarpmasının belirtileri arasında halsizlik, bulantı, kusma, kalp çarpıntısı ve baş ağrısının yer aldığını belirterek, bu belirtilerle karşılaşıldığında acil servise başvurulmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

"KAFEİN YERİNE MEYVE TÜKETİLMELİ"

Sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için günlük en az 2-3 litre sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Ağırtaş, "Kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzeler tercih edilmelidir. Kafeinli içecekler yerine süt, taze meyve suyu ve bitki çayları tüketilmelidir. Ayrıca bol miktarda sebze ve meyve yenilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

SAAT 10.00-16.00 ARASINA DİKKAT!

Dr. Ağırtaş, aşırı sıcakların sağlık problemini yanında getirdiğini söyleyerek, saat 10.00-16.00 arasında çocukların, yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve güneşe direk maruz kalanların daha fazla risk altında olduğunu ifade etti.

Dr. Ağırtaş, zorunlu koşullarda ise güneş gözlüğü takılması gerektiğini ve bol miktarda sıvı alınmasının önemine dikkat çekti.

GÜNEŞ ÇARPMASININ BELİRTİLERİ...

Dr. Ağırtaş, "Uzun süre güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya ve sıvı gıdalar almaya dikkat etmeliyiz. Güneş çarpması belirtileri arasında halsizlik, bulantı, kusma, kalp çarpıntısı ve baş ağrısı yer almakta. Bu belirtilerle karşılaşıldığında acil servise başvurulması hayati önem taşımaktadır" dedi.

Dr. Ağırtaş, aşırı soğuk içeceklerin mide kramplarına neden olabileceğini, dışarıda satılan yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemine dikkat çekti.