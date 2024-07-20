Sıcaklar kavururken Meteoroloji'den bu sefer sağanak uyarısı geldi! 6 kentte etkili olacak 

20 Temmuz 2024 22:21 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 22:24

Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası 6 şehirde kendini sağanak yağışlara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van, Artvin ve Ordu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimleri ile Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını, sıcaklığın ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

6 ŞEHİR İÇİN SAĞANAK UYARISI

MGM, 6 şehir için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. MGM'nin açıklamasında "Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimleri ile Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin Orta ve Doğu Karadeniz uyarısında "Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ordu ile bu akşam saatlerinde Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor" denildi.

MGM'nin Doğu Anadolu uyarısında ise "Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.