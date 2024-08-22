Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor: Meteoroloji son raporunu yayımladı! İşte 22 Ağustos il il hava durumu
Meteoroloji'nin son raporuna göre, İç Anadolu, ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcklıklar azalacak. Bazı bölgelerde ise sağanak yağış bekleniyor. İşte il il 22 Ağustos hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin güneyi, Hatay kıyıları, Ordu ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç Anadolu, ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, Trakya'da 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 21°C, 37°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'nin iç kesimleri ile Osmanye'nin güneyi ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 27°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı
ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 20°C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 19°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 16°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 23°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ARTVİN 21°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 25°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KARS 12°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık