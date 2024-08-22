Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor: Meteoroloji son raporunu yayımladı! İşte 22 Ağustos il il hava durumu

22 Ağustos 2024 05:18 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 05:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin güneyi, Hatay kıyıları, Ordu ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç Anadolu, ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, Trakya'da 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 37°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'nin iç kesimleri ile Osmanye'nin güneyi ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 27°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı

ISPARTA 18°C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 20°C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ARTVİN 21°C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KARS 12°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık