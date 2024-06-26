Sıcaklık kavururken Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı! Hava durumu raporu yayımlandı

26 Haziran 2024 06:37 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 07:47

Türkiye'nin birçok bölgesi son haftalarda 40 derecenin üzerindeki hava sıcaklıklarıyla imtihanını sürdürürken bir yandan da iklimsel çeşitliliği bir kez daha tecrübe ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu raporuna göre ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklık değerleri, bugün 5 ile uğramayacak gibi görünüyor.

BUGÜN (26 HAZİRAN) HAVA NASIL OLACAK?

Son tahminlere göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise yağmur geçişleri var. Sinop, Tokat, Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerini yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerleri ise az bulutlu ve açık bir hava bekliyor.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalacağını, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminini paylaştı.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Buna karşın yağışın etkisini daha sert hissettireceği 5 il için ise Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi.

Yapılan değerlendirmelere göre yağışlar Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde ise kuvvetli olabilir.

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA HAVA DURUMU °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık