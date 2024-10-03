Sıcaklıklar düştü, mevsimin ilk karı yağdı! Dağın zirvesi bembeyaz oldu

03 Ekim 2024 09:53 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:54

Türkiye genelinde sıcaklıkları düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı. Erzurum Palandöken dağının ardından Ardahan'ın da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günler öncesinden uyardığı soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almış durumda... Birçok bölgede sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Sıcaklıkların ani düşüşünün ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Ardahan'da bir haftadır devam eden sağanak yağışlar, yüksek bölgelerde kar yağışına dönüştü. Posof ilçesini çevreleyen dağlar, gece yağan karla birlikte beyaz bir örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının iyice düştüğü Posof'ta, dün gece yağan yağmurun ardından yüksek noktalarda kar birikti.

DAĞIN ZİRVESİ KARLA KAPLANDI

Posof'ta yer alan 2 bin 550 metre yüksekliğindeki Ilgar Dağı ve Posof ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasında bulunan 3 bin 160 metre yüksekliğindeki Arsiyan Dağı'nın zirveleri karla kaplanmış durumda.