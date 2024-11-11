Sıcaklıklar düştükçe düştü! Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Kasım 2024 09:44 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:00
Kavurucu geçen yaz aylarından sonra hava sıcaklıkları aniden düştü. Türkiye'nin sıcak noktalarından olan Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.
Yaz aylarında 40 dereceleri gören termometreler sonbaharın gelişiyle düştükçe düştü. Yurdun büyük kısmında hava sıcaklıkları 10 derece birden azaldı.
ANTALYA'YA İLK KAR DÜŞTÜ
Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre yüksekliğinde Akdağ'ın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca sürdü.
Sabah, Akdağ'ın beyaza bürünen görüntüsüyle karşılaşan mahalle sakinleri, güzel görüntüyü cep telefonları ile kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı