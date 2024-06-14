Sıcaklıkların artışa geçtiği İstanbul'u ani sağanak vurdu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Gazete Pencere
14 Haziran 2024 21:39 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 21:41
Son günlerde yazın kavurucu sıcağı ile mücadele eden İstanbullu akşam saatlerinde sağanak yağmura yakalandı. Gök gürültülü sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sokakta zor anlar yaşadı.
Kavurucu sıcakların etkisi altına giren İstanbul, akşam saatlerine doğru yağmur bastırdı.
Kentin kalbi olan Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan İstanbullu vatandaşlar zor anlar yaşadı.
DURAKLARA SIĞINDILAR
Vatandaşların kimi metro ve otobüs duraklarına sığınırken; kimi ise kıyafetiyle çantasıyla kafasını kapatarak ıslanmamaya çalıştı.
Yağmur şemsiye satan esnafa yaradı. Bazı yurttaşların yağmurdan korunmak için şemsiye aldıkları görüldü.
Kaynak: Gazete Pencere