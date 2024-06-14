Sıcaklıkların artışa geçtiği İstanbul'u ani sağanak vurdu 

14 Haziran 2024 21:39 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 21:41

Kavurucu sıcakların etkisi altına giren İstanbul, akşam saatlerine doğru yağmur bastırdı.

Kentin kalbi olan Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan İstanbullu vatandaşlar zor anlar yaşadı.

DURAKLARA SIĞINDILAR

Vatandaşların kimi metro ve otobüs duraklarına sığınırken; kimi ise kıyafetiyle çantasıyla kafasını kapatarak ıslanmamaya çalıştı.

Yağmur şemsiye satan esnafa yaradı. Bazı yurttaşların yağmurdan korunmak için şemsiye aldıkları görüldü.