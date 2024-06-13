Sıcaktan bunalan vatandaşın bulduğu çözüm güldürdü: İstanbul'da yürüyen ağaç görüldü

13 Haziran 2024 14:14 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:07

Türkiye'nin birçok noktası sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul’da da hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıktı. Bazı ilçelerde termometreler 40 dereceye dayandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte yaşayan vatandaşları, aşırı sıcaklara karşı uyardı. Saat 11.00 ile 16.00 arasına dikkat çeken AKOM; yaşlı, hasta ve hamilelere güneş altında uzun süre kalınmaması yönünde çağrıda bulundu.

AĞAÇ DALINI ŞEMSİYE YAPTI

Megakentte kavurucu sıcaklardan bunalan bir kişi, güneşten korunmak için farklı bir yönteme imza attı. Bir ağacın dalını şemsiye gibi kullanan adamın o anları Aktivist Ferdinaz Koyuncu'nun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.